Тяжелобольной отец Александра Малинина мечтает о встрече с сыном

Отец музыканта Александра Малинина, Николай Выгузов, находится с тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Он хочет в последний раз увидеть своего сына, обнять, и попрощаться, так как сам чувствует, что конец его близок.

Николай Выгузов, которому уже семьдесят семь лет, недавно перенёсший инсульт, дал интервью журналистам, в котором он рассказал, что последним желанием перед смертью для него является увидеть и обнять своего сына в последний раз перед смертью. Медицинские специалисты оценили состояние Николая как тяжёлое. Сам мужчина поведал, что Александр Малинин перестал с ним общаться сразу после переезда в Москву. По словам Николая, сначала в столице его сыну было тяжело, нередко он звонил отцу с просьбой прислать ему денег на проживание, так как тот остался без гроша. Выгузов заметил, что каждый месяц посылал своему сыну по две тысячи рублей в тот период, когда о Александре Малинине ещё никто не знал.

Супруга Николая заявляет, что не видит объективных причин, почему Александр таит обиду на своего отца, ведь тот никогда не бросал своих детей, в отличии от него самого. Также она заявила, что скорее всего, артист стесняется, что его отец – обычный рабочий, а не бизнесмен и не олигарх.



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