Власти заготовили подарок пенсионерам перед Новым годом

Отечественные пенсионеры самым максимальным образом следят за теми изменениями, которые планируются в России в обозримом будущем в пенсионной системе. Люди хотят понять, на что им следует рассчитывать в будущем и как конкретно будут видоизменяться их пенсии.

Самые свежие новости по пенсиям указывают на то, что власти пошли на перенос привычной индексации 1 февраля. В следующем году она будет произведена на месяц раньше - 1 января. Детали такого шага до последнего не раскрывались. Пенсионеры же сделали вывод, что из-за президентских выборов власти сейчас идут на разного рода меры, дабы повысить свой электоральный вес. Как известно, пенсионеры составляют из себя внушительную прослойку населения и регулярно ходят на выборы.

Таким образом сам собой напрашивается вывод, что правительство решило приятно удивить пенсионеров перед Новым годом. Ведь почти никто из них не ожидали, что очередная индексация пройдет сразу 1 января.

С первого января 2018 года на индексацию смогут рассчитывать разные категории пенсионеров. Исключением станут лишь работающие пенсионеры, которым с 2016 года отменили регулярную индексацию. Грядущее повышение пенсий не будет чем-то выдающимся. Оно пройдет на основе инфляции, которая ожидается на уровне в 3,2%. Сама же индексация будет проведена на несколько больший процент, а именно - на 3,7%.

В свою очередь работающим пенсионерам можно ожидать в 2018 году только лишь августовский перерасчет пенсии за годы работы после выхода на пенсионное обеспечение. Эта норма затронет многих, так как в нашей стране львиная доля пенсионеров продолжает официально трудиться и получать пенсию.

Для столичных пенсионеров есть и другие приятные новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал повышение пенсий и социальных выплат в городе на 3 тысячи рублей. Он подчеркивал, что минимальная пенсия в столице с 1 января будущего года составит 17 тысяч 500 рублей.

Также будет уместно добавить отчет Пенсионного фонда о расходах своего бюджета на 2018 год. Из данного документа следует, что расходы на пенсионное обеспечение российских граждан возрастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. В свою очередь расходы на социальные выплаты также увеличатся (на 11,8 млрд руб.), составив 981 миллиард рублей.

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