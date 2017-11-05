Внук Пугачевой переживает из-за предательства

05.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Внук Пугачевой переживает из-за предательства Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков согласился на откровенное интервью. Во время записи передачи "Человек-невидимка" популярный певец рассказал, что ему с детства сложно заводить друзей.

Как оказалось, артист часто в своей жизни сталкивался с предательством. Многие знакомые в лицо называли его лучшим другом, а за спиной поливали грязью.

Возможно, это было предопределено особым положением Преснякова в обществе, ведь он внук королевы российской эстрады. "Меня много раз предавали люди, которых я считал либо хорошими знакомыми, либо друзьями. Поэтому сейчас мне уже тяжеловато доверять людям!" – пожаловался он.

Пресняков отметил, что предавали его даже старые знакомые, с которыми его связывала дружба на протяжении пяти-шести лет. Похоже, все это сильно ударило по певцу.
Отметим, Никита Пресняков давно пытается стать самостоятельным артистом. Однако многие по-прежнему называют его не иначе, как "внук Пугачевой".

"Я хочу гнуть свою линию, музыку, которая никак вообще не связана с моими родными, которых я, конечно, люблю, так как мы родственники. К сожалению, это очень многое портит", – заявил артист. Он подчеркнул, что все, чего он добился в мире рока, является исключительно его заслугой.

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