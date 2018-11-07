В Кремле объяснили, будет ли прямая линия по пенсионной реформе

Несмотря на то, что о пенсионной реформе уже было сказано и написано много чего, у россиян остаются вопросы. В первую очередь люди хотят разобраться во всех нюансах грядущих изменений, которые у них связаны с опасениями в плане будущего.

Относительно недавно по социальным сетям стала распространяться информация о том, что президент РФ Владимир Путин намеревается еще раз подробно обсудить пенсионную реформу. Более того, назывался даже формат мероприятия - прямая линия. В рамках такого формата глава государства отвечает на вопросы граждан по наиболее острым темам. Планировалось, что подобного рода мероприятие состоится в самое ближайшее время.

Однако все надежды россиян были разбиты после появления свежего комментария из Кремля. Из него следует, что никакой прямой линии по пенсионной реформе проводить не планируется. Президент уже, мол, достаточно сказать по этой теме, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла.

Но в большинстве своем люди продолжают настаивать на детальных разъяснениях реформы, а попутно не забывают упрекнуть властей в проведении антисоциальной политики. Россияне уверены, что на самом деле возможно избежать роста пенсионного возраста, но в Кремле и правительстве придерживаются иной точки зрения.

Напомним, в рамках реформы предполагается поднять пенсионный возраст на пять лет для мужчин и женщин. Реформа стартует в 2019 году и растянется на десять лет.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







