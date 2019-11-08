Малахов признался, кому заплатил самый высокий гонорар за участие в шоу



Самый большой гонорар за участие в ток-шоу российского телеведущего Андрея Малахова был выплачен актеру Эммануилу Виторгану. Об этом сам Малахов рассказал в интервью Ксении Собчак для канала в YouTube.

Малахов рассказал, кому заплатил самый высокий гонорар за участие в шоу. Как уточнил телеведущий, актер получил 1,8 миллиона рублей за участие в передаче «Прямой эфир», где было показано его первое интервью после рождения дочери. Кроме того, большие гонорары получал стилист и шоумен Сергей Зверев.

В эфире шоу «Привет, Андрей!» рассказал об усыновленном им мальчике. Малахов добавил, что другие каналы предлагали Звереву суммы гораздо больше, но он принял решение рассказать подробности именно «России-1».

Малахов уточнил, что заплатил за первый эфир Диане Шурыгиной, прославившейся в 2017 году, 10 тысяч рублей. Затем девушка участвовала в шоу бесплатно. Малахов признался, что не любит «торги за героев».

«Я понимаю, когда мы говорим про звезд, но когда это какая-то простая история и телевидение искушает этих людей деньгами, вот это для меня просто глобально непонятно», — подчеркнул Малахов.

Ранее актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. По словам Джигурды, это дуэль. Как объяснил автор поста, причиной «вызова на дуэль» стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу. Ранее Никита Джигурда выступил с резкой критикой в адрес популярных ток-шоу. Он поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить трансляцию ток-шоу в дневное время, а также призвал приравнять их к программам для взрослых.

По его словам, проблема российских ток-шоу заключается в преследуемых ими целях. Организаторы подобных телепрограмм создают шоу при помощи НЛП-программирования. При этом все участники телешоу подписывают контракты, которые запрещают распространять информацию о происходящем на съемочной площадке.

Как ранее писала «Газета.ru», Андрей Малахов обратился к жителям Киргизии после того, как они негативно отреагировали на его передачу «Андрей Малахов.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







