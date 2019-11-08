«Мышцы перестали работать»: Никита Пресняков поведал о своем заболевании

08.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Мышцы перестали работать": Никита Пресняков поведал о своем заболевании
Пресняков поделился с подписчиками историей своей болезни. Он также поблагодарил врачей, которые сумели довольно быстро поставить его на ноги.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова рассказал о том, что свалился с гриппом и температурой 39, которая не падала три дня. С болезнью удалось справиться благодаря оперативному вмешательству врачей.

"Такого у меня еще не было. Мышцы будто перестали работать на столько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками lol кароч рад что вся жесть позади (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Пресняков под своей фотографией.

Он также порадовал всех, кто за него переживал, и сообщил, что уже приступает к записи демоверсии второго альбома. Артист посоветовал смотреть его "Сторис" в "Инстаграме".

Подписчики забросали Никиту вопросами о здоровье и пожелали поскорее набраться сил. А некоторые дали конкретные советы. "Ешьте чеснок, соленые огурцы и самогон!" – написал один из поклонников.

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