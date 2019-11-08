Располневшая певица МакSим заставила поклонников переживать

08.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Располневшая певица МакSим заставила поклонников переживать
Концерт певицы МакSим в Казани прошел с аншлагом, однако не все поклонники ее творчества остались довольны выступлением артистки.

По мнению некоторых фанатов, во время концерта МакSим вела себя странным образом. По словам поклонников, невнятная речь, «пустой» взгляд и примитивные движения певицы могут свидетельствовать о ее «нетрезвом» состоянии. Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что певица сильно изменилась.

Поклонники певицы отметили, что МакSим «заметно располнела», а также с большим трудом допела концерт.

В свою очередь директор артистки Маргарита Соколова опровергла слухи о неудачном выступлении МакSим, отметив, что всегда найдутся люди, которым что-то не нравится, передает интернет-издание «Дни.ру».

«Концерт прошел с аншлагом! Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво», — пояснила Соколова.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года МакSим попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезные травмы. После этого певица проходила длительный курс лечения и реабилитации и была вынуждена прервать концертную деятельность.

К началу лета артистка восстановилась и начала постепенно возвращаться к работе. В июле МакSим начала посещать светские мероприятия, а недавно появилась на Неделе моды в Москве.

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