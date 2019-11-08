Режиссер «Джокера» поведал главную загадку фильма

08.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Режиссер «Джокера» поведал главную загадку фильма
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс раскрыл одну из главных загадок фильма, рассказав о судьбе Софи, которая была соседкой главного героя Артура Флека.

Судьба Софи вызвала споры среди поклонников фильма, так как некоторые из них уверены, что главный герой убил девушку.

«Заявляю, как режиссер и как сценарист — он ее не убивал», — пояснил Филлипс.

Он также добавил, что данный эпизод является «лакмусовой бумажкой», с помощью которой которой зритель может проверить вменяемость главного героя, передает «Вечерняя Москва».

«Большинство понимали, что хоть он и злодей, он живет по определенному кодексу», — добавил Филлипс.

Стоит отметить, что «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R. К концу октября фильм «Джокер» собрал в прокате более 788 миллионов долларов. В начале ноября киноконцерн Warner Bros. объявил о выдвижении «Джокера» на премию «Оскар» в 16 номинациях, передает KP.ru.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Режиссер «Джокера» поведал главную загадку фильма"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,252