Депутаты повысят себе зарплаты за счет пенсионеров

Огромное количество российских пенсионеров возмущаются слишком слабой поддержкой со стороны государства. Сейчас под их взором оказывается январская индексация. Ранее в правительстве отчитались о грядущем повышении пенсий на 3,7 процента.

Люди в большинстве своем были удивлены решением властей перенести традиционную индексацию пенсий с февраля на января. А когда до пенсионеров дошла информация о размере повышения, то их разочарованию не было предела. Ведь 3,7% совершенно не соответствуют тому колоссальному росту цен на товары и услуг, который наблюдается в России в последние годы. Уместно было бы говорить об индексации пенсий на 10 и более процентов.

Важно также указать, что государство не намерено повышать пенсии в январе 2018 года для такой категории нуждающихся граждан, как работающие пенсионеры. С помощью отказа от индексации их пенсий в бюджете должны появиться дополнительные средства.

Проще говоря, российские власти делают все возможное, чтобы произвести экономию ресурсов бюджета. Социальная сфера в этом отношении оказывается затронутой в наибольшей степени.

У населения возникает вполне логичный вопрос: куда пойдут сэкономленные деньги? Отвечать на него власть имущие не спешат. Видимо, у них попросту нет внятного ответа, который бы устроил людей.

Тем временем накануне стало известно о том, что в ближайшие годы заработные платы депутатов будут только расти. В будущем году депутаты предусмотрели повышение собственных заработных плат на 4 процента. Вместе с этим в глаза бросаются пенсии бывших народных избранников: средний размер составляет 90 тысяч рублей. Одни только надбавки к пенсиям бывших депутатов варьируются в диапазоне от 44 до 77 тысяч рублей.

Конечно же, у граждан России возникает много вопросов по этому поводу. В частности, люди полагают, что вместо экономии на работающих пенсионерах власти могли бы попросту отказаться от увеличения и без того высокой собственной зарплаты.

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