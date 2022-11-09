Специалисты привели данные по мировому товарообороту

Russf Ноя 9, 2022 Интересное

Введение санкций против России оказало значительное влияние на осуществление товарооборота между РФ и другими странами мира. По словам специалистов, за летние месяцы объем торговли между Россией и Европой уменьшился на 43%. При этом объем российского импорта снизился на 24%, что привело к образованию дефицита в размере 4,5 млрд долларов в месяц.

Россия попыталась заместить европейские товары китайскими, однако устранить дефицит не удалось. Тем не менее объем торговли между Китаем и Россией вырос на 23% за июнь-август, а за все прошедшие месяцы текущего года – на 33%.

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