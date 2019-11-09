Тарзан рассказал, что ревнует Королеву к президенту Украины



Самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, признался, что ревнует свою супругу певицу Наташу Королеву к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Неожиданное заявление Тарзан сделал на шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».

Сама Королева несколько удивилась, услышав от мужа такое признание. При этом поп-исполнительница не стала успокаивать Тарзана. Более того, Королева раскрыла некоторые пикантные подробности своего общения с Зеленским.

«Он мне юбочку поправлял», — рассказала певица.

Отметим, что Королева и Тарзан считаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. Стриптизер и певица живут вместе с 2001 года, в 2002 году у них родился сын Архип. Пара официально оформила отношения 21 августа 2003 года.

Ранее Королева раскрыла некоторые секреты крепкой супружеской жизни. Певица рассказала, что они с Тарзаном повстречались уже в зрелом возрасте, поэтому измены прошли мимо их пары. Как отметила поп-исполнительница, мужу и жене обязательно нужно разговаривать друг с другом, чтобы решить все вопросы. Королева призналась, что они с супругом постоянно обсуждают накопившиеся проблемы «за бокалом вина». По словам певицы, это помогает вовремя осознать, что проблема надуманна. Звезда 1990-х добавила, что они с Тарзаном по-прежнему молоды душой.



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