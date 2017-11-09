Зарплаты военнослужащих заметно подрастут

В России существует огромное количество людей, которые могут причислить себя к военнослужащим. Государство старается самым внимательным образом реагировать на их просьбы. В частности, в первую очередь речь идет о материальном положении людей, которые выбрали в качестве своей профессии - служить Родине.

Приятным известием для военнослужащих станет повышение зарплаты с января 2018 года. Ожидается, что уровень заработной платы повысится в полтора раза, ежели его сравнивать с тем показателем, который был актуален в 2012 году. Повышение будет исчисляться четырьмя процентами. Говорить о том, что военные рады грядущему повышению, не приходится. Ведь в последние четыре года он не имели возможности рассчитывать на привычную индексацию своих окладов.

Не так давно государственные структуры объявили о том, что оклады военнослужащих должны быть заметно повышены. Январская прибавка затронет сотрудников Росгвардии и МВД. Если опираться на конкретные данные о будущем повышении, то заработная плата рядовых составит порядка 20 тысяч рублей, тогда как офицеры в среднем будут получать по 45 тысяч рублей ежемесячно. Конкретная величина зарплаты будет опираться на целый ряд показателей, в числе которых можно выделить регион, где работает человек, а также его квалификацию.

В правительстве ранее уже распорядились выделить дополнительные 450 миллиардов рублей, с помощью которых должно быть повышено довольствие военнослужащих как по линии Минобороны, так и по линии МВД.

Вместе с этим в глаза бросается недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он заострял внимание коллег по правительству о надобности индексации с 1 января 2018 года военных пенсий. Он попросил не затягивать с этим процессом, так как деньги на соответствующие нужды уже выделены из бюджета. Из предварительных расчетов следует, что средний размер военной пенсии в будущем году составит 24,5 тысячи рублей.

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