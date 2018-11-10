Индексацию военных пенсий решено заморозить

В Госдуме накануне было принято важное решение по военным пенсиям. Депутаты решили заморозить рост пенсий для военных пенсионеров. Подобное решение не стало новым, потому что ранее народные избранники уже решались на такой шаг.

В данном случае, если разбираться в деталях, речь идет о приостановке индексации пенсий для сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, наркоконтроля и учреждений уголовно-исполнительной системы. Вместе с этим нововведений затронет и тех граждан, которые проходили военную службу.

Приостановку действия нормы об индексации довольствия предложено продлить до 1 января 2020 года. При этом в государственном бюджете будет учтено повышение денежного довольствия военнослужащих, рядовых и начальствующих лиц из органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, системы контроля за оборотом наркотиков, несущих службу в учреждениях УИС и Нацгвардии - такие выплаты будут увеличены на 4,3 5, это произойдет синхронно с повышением денежного довольствия военнослужащих. На это заложено 11 млрд рублей.

Одновременно с этим из Госдумы поступила информация о том, что с 1 октября 2019 года денежное довольствие военнослужащих будет повышено на 4,3 процента.

Ожидается, что рост выплат повлечет за собой увеличение пенсий для военных. Ну и, конечно же, в рамках дальнейшего обсуждения парламентариями законопроекта о "военных" пенсиях в последнем возможны корректировки.

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