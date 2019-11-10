Лолита поведала, как выгнала экс-супруга из дома с конвертом и вещами

10.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лолита поведала, как выгнала экс-супруга из дома с конвертом и вещами
Российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская рассказала в эфире телевизионной передачи «Секрет на миллион», как выгнала из дома своего экс-супруга Дмитрия Иванова.

По словам певицы, устав терпеть «фокусы» мужчины, она сама решила выгнать его из дома — ночью, с чемоданом и, кроме того, с заблаговременно приготовленным конвертом. Она отметила, что в конверт положила семь тысяч евро.

«Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги», — призналась 55-летняя Милявская.

Как обратила внимание артистка, супруг всеми способами намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако Милявская ограничилась приобретением транспортного средства — на жилье и бизнес она не собиралась давать ему средства.

Напомним, о расставании пары стало известно летом текущего года. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и фитнес-тренера Иванова. Иск подал муж, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка выходила замуж четыре раза.

Как сообщала Deita.ru, в апреле текущего года Лолита Милявская пожаловалась своим фанатам на неизвестного мужчину, который следил за ее домом.

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