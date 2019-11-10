Рудковская и Билан сообщили о своем поцелуе в Сочи

10.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рудковская и Билан сообщили о своем поцелуе в Сочи
Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская и певец Дима Билан вспомнили свой поцелуй. Неожиданные интимные подробности своих отношений они раскрыли на съемках нового реалити-шоу «ЯнаСупер».

Несмотря на то, что передача посвящена рассказу о настоящей жизни Рудковской и ее семьи, Яна посчитала нужным поведать зрителям о том, что с Биланом они общаются очень близко. По словам жены фигуриста, между ней и певцом давно нет грани «артист-продюсер», она была стерта много лет назад. Теперь они исключительно партнеры, пишет teleprogramma.pro.

В частности, Рудковская вспомнила, как после выступления Билана на фестивале «Новая Волна» в Сочи, они решили вместе прогуляться по ночному городу. Их все время преследовали поклонники Димы. Артист раздавал автографы и снялся, наверное, в тысяче селфи. Только после этого они остались вдвоем, присели на скамейку и стали обсуждать их поцелуй в номере отеля. Как отмечает teleprogramma.pro, забавно, что номер, с которым в тот вечер выступал Билан назывался «Казанова».

При этом и певец, и продюсер уверены, что если бы не Плющенко, их отношения могли сложиться совсем по-другому, «ведь между ними точно был химия». Тут же во время съемок они обсудили разлад в отношениях Яны и ее мужа. Оба сошлись во мнении, что Евгений обесценивает работу Рудковской. К примеру, вместо того, чтобы поехать вместе с ней на фестиваль в Сочи, фигурист вместе с друзьями поехал на дачу.

Интересно, что несмотря на такие заявления и даже намеки на расставание, Рудковская всего несколько дней назад нежно поздравила мужа с днем рождения.

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