Стало известно о романе Деми Мур со стилисткой из Сербии

Оказывается, у знаменитости уже давно роман со стилисткой из Сербии Машей Мандзукой. Более того, Деми Мур помогает воспитывать дочку девушки от прошлых отношений.

За плечами 55-летней Деми Мур (Demi Moore) уже три брака. В 2011 году она болезненно рассталась с Эштоном Кутчером. Актриса узнала, что он ей изменял. Звезда после этого впала в депрессию и даже запретила старшим дочерям общаться со своим экс-супругом. Спустя время артистка пыталась крутить романы с молодыми парнями, но они были мимолетными. А сегодня появилась информация, что Мур совсем потеряла доверие к мужчинам, поэтому сменила ориентацию.

Зарубежные СМИ утверждают, что актриса уже два года встречается с 43-летней сербской стилисткой Машей Мандзукой. В прошлом году они провели вместе Рождество в штате Айдахо. С ними также были дочери Деми и их отец, бывший муж звезды, Брюс Уиллис. Со временем сербка познакомила Мур со своими детьми. Она даже называет актрису второй мамой своей дочери. Деми пока не подтвердила, но и не опровергла сведения, которые опубликовало издание RadarOnline.

Напомним, что в далеком 1980 году Мур впервые вышла замуж. Тогда ее очаровал музыкант Фредди Муром, но спустя пять лет они развелись. Вскоре актриса вновь пошла под венец. На этот раз уже с Уиллисом, но и с ним она прожила вместе лишь несколько лет. Зато родила троих дочерей. До встречи с Кутчером звезда пыталась строить отношения с Колином Фарреллом и Тоби Магуайером, и даже с Орландо Блумом.



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