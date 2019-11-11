Бен Аффлек вышел в свет с новой спутницей



По данным СМИ, пара познакомилась несколько месяцев назад через закрытое мобильное приложение Raya.

Голливудский актёр Бен Аффлек появился на показе модной одежды с новой возлюбленной. Избранницей звезды фильма "Исчезнувшая" стала известная в профессиональных кругах кинокомпозитор и певица 33-летняя Кэти Черри. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что все гости, и папарацци в том числе, высоко оценили элегантный наряд спутницы Аффлека. Для светского выхода композитор выбрала свободный серебристый топ и синюю обтягивающую юбку ниже колен.

Примечательно, что Кэти, которая также известна под сценическим именем KD, была впервые замечена рядом с Аффлеком в праздничные дни по случаю Хэллоуина, когда она покидала бал-маскарад ЮНИСЕФ в отеле La Peer в Западном Голливуде.

По сообщениям местных СМИ, Кэти и Бэн познакомились в закрытом приложении для знакомств, а не на съёмках фильма.

Напомним, что Аффлек долгое время испытывал проблемы с пристрастием к алкоголю и азартным играм. В связи с этим, а также из-за многочисленных измен актёра его бывшая пассия, актриса Дженнифер Гарнер, приняла решение о разводе. После Аффлек проходил курс реабилитации.

Сейчас, по словам лучшего друга актёра Мэтта Дэймона, у артиста "всё идёт хорошо с момента его последнего рецидива".

— Мы вместе работаем над сценарием (для фильма "Последняя дуэль". — Прим. Лайфа). У него всё отлично, — добавил Дэймон.

Ранее Лайф писал, что ещё один завидный холостяк Голливуда вышел в свет с новой возлюбленной. 55-летний голливудский актёр Киану Ривз появился вместе с 46-летней художницей Александрой Грант на благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.



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