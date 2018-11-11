Ефремов во время спектакля получил тортом в лицо

11.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ефремов во время спектакля получил тортом в лицоКоллеги поздравили актера Михаила Ефремова с юбилеем и запустили тортом в лицо. Об этом рассказал пиар-менеджер постановки «Чапаев и Пустота» Константин Филиппов, передает РИА Новости.

«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», — признался он.

Ефремову исполнилось 55 лет. Отмечается, что актер исполнял роль главврача психбольницы и комдива Чапаева в спектакле Павла Урсула. Аудитория отреагировала на поздравление бурными аплодисментами. После этого актеры продолжили игру.

В начале ноября Ефремов рассказал, что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». Впоследствии член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актера почетных званий и назвал его слова «предательством родины».

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