«Газпром нефть» обеспечит предприятия Хакасии высокотехнологичными маслами»

«Газпром нефть» и Правительство республики Хакасия заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере импортозамещения смазочных масел. Документ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Соглашение предусматривает прямые поставки высокотехнологичной продукции «Газпром нефти» в республику Хакасия с заводов компании в Омске и Московской области. Специализированные смазочные материалы предназначены для индустриальной техники горнодобывающих и металлургических предприятий, энергетического комплекса, ЖКХ, автотранспорта.

Дополнительно специалисты «Газпром нефти» предоставят региональным предприятиям уникальный для российской промышленности сервис предиктивного мониторинга состояния оборудования – G-Lab*. Собственная цифровая платформа компании с помощью технологий искусственного интеллекта анализирует пробы работающих масел и формирует рекомендации по необходимому сервисному обслуживанию техники.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Основу промышленного потенциала республики Хакасия составляют предприятия гидроэлектроэнергетики, цветной металлургии и горнодобывающего сектора, для сложного индустриального оборудования которых необходимы высокотехнологичные масла. «Газпром нефть», как один из крупнейших российских производителей смазочных материалов, может не только обеспечить потребности региональных предприятий в этой продукции, но и по запросам партнеров разработать индивидуальные рецептуры масел для различной техники. Помимо этого, теперь предприятиям Хакасии будет доступно наше экспертное решение по предиктивной аналитике оборудования, которое уже показало высокую эффективность на промышленных объектах во многих регионах России».

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия:

«Сотрудничество Хакасии с компанией «Газпром нефть» позволит решить задачу импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей для широкого спектра наших предприятий и организаций, что обеспечит их стабильную работу».

СПРАВКА:

* Первый в России цифровой программный комплекс диагностики оборудования и автомобильной техники на основе анализа состояния масла. Технология позволяет прогнозировать потенциальные неисправности механизмов на ранних стадиях и формировать рекомендации по оптимальному сервисному обслуживанию.

«Газпромнефть - смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть - смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет более 500 одобрений и допусков ведущих производителей техники.