Греф назвал «Сбербанк» хорошим бизнесом

Russf Ноя 11, 2022 Интересное

Впервые с февраля текущего года «Сбербанк» раскрыл цифры своей финансовой отчетности. Согласно предоставленным документам, чистая прибыль кредитной организации превысила 50 млрд рублей за прошедшие месяцы 2022 года.

Герман Греф отметил, что банк является хорошим бизнесом и на данный момент вернулся к своим докризисным показателям. Так, розничный кредитный портфель показал рост на 9%, корпоративный – 11,9%. Уровень задолженностей по выданным кредитам снизился, и сейчас он меньше показателя прошлого года.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.