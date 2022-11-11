Греф назвал «Сбербанк» хорошим бизнесом

Впервые с февраля текущего года «Сбербанк» раскрыл цифры своей финансовой отчетности. Согласно предоставленным документам, чистая прибыль кредитной организации превысила 50 млрд рублей за прошедшие месяцы 2022 года.

Герман Греф отметил, что банк является хорошим бизнесом и на данный момент вернулся к своим докризисным показателям. Так, розничный кредитный портфель показал рост на 9%, корпоративный – 11,9%. Уровень задолженностей по выданным кредитам снизился, и сейчас он меньше показателя прошлого года.

Rusfact.com