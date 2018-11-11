Кристина Асмус поведала о тяжелом детстве



Звезда «Интернов» 30-летняя Кристина Асмус пребывает в прекрасной форме, но все же полагает, что ей нужно заняться собой. Однако актриса призналась, что из-за тяжелых воспоминаний из детства она не хочет больше заниматься спортом.

Жена Гарика Харламова, известная актриса и мама 4-летней девочки Анастасии в детстве занималась спортивной гимнастикой, благодаря этому артистка до сих пор хорошо выглядит. По словам артистки, она давно не посещает спортивные тренировки, но из-за склонности к полноте ей приходится сидеть на «голодных диетах».

Сейчас Кристина считает, что ей необходимы физические нагрузки, однако она до сих пор не может взять абонемент в спортзал из-за того, что родители отдали ее в профессиональный спорт. Асмус рассказала, что из-за занятий спортивной гимнастикой у нее практически не было детства.

«Форма поддерживалась как-то сама по себе. Но вот желания самой взять абонемент и идти в зал появлялось только в самом страшном кошмаре. 10 лет я занималась спортивной гимнастикой. Каждый день подъем около пяти утра, два часа на дорогу (в одну сторону), максимум 1,5 урока в школе и бегом на тренировку пока не упадём. Питаться нам разрешали только воздухом, никаких выходных, праздников, гуляния во дворе и прочих детских радостей», — рассказала Асмус.

По словам Кристины, ей не нравилось посещать тренировки, однако она не хотела разочаровывать своих родителей, которые ждали, что их дочь станет чемпионкой.

«Но я терпеть не могла зал и при каждой редчайшей возможности старалась не попадать туда. Так меня там эмоционально (и не только) «пожирали», что я копила и выжидала пока все это кончится. С родителями сложная история была — из нас с сестрой упорно хотели вырастить чемпионок. Плюс столько сил и времени они вложили, что сказать им о том, что я больше не могу я решилась только в 15 лет. Когда бросила, была уверена, что большое никогда ни под каким предлогом не буду заниматься спортом», — рассказала Кристина.

Кристина посвятила профессиональному спорту 7 лет и ушла, получив звание «кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике». Стать известной актрисой Асмус мечтала уже с первого класса, ее кумиром была главная героиня сериала «Дикий ангел» — Наталья Орейро.

После того, как Кристина бросила занятия спортом, она начала ходить по кастингам, и пыталась получить хоть какую-то роль, однако даже в массовку ее не брали. Благодаря своей целеустремленности и сильному характеру, сейчас Асмус занимается своим любимым делом. Актриса известна массовому зрителю по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны», однако основная ее работа — игра в Московском драматическом театре им. Ермоловой.

Актриса призналась, что могла бы снова ходить на тренировки и сидеть на строгой диете только ради новой роли. «Я была уверена, что только для роли буду готова решиться на этот шаг, но сделать себе любимой такой подарок - ни-за-что», — поделилась Кристина Асмус с подписчиками.

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