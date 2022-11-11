Льды Арктики могут растаять

По словам ученых, представивших свой доклад на Конференции ООН по изменению климата, в ближайшее время льды Арктики могут исчезнуть. Речь идет о льдах, которые покрывали моря в летние сезоны. Таким образом, откроется темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать тепло.

Ученые считают, что результатом этого станет ускорение темпа глобального потепления. Также специалисты отмечают, что в настоящее время Арктика нагревается в 4 раза быстрее, чем остальной мир. Такая ситуация грозит катастрофическими последствиями для прибрежных районов.

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