Майли Сайрус прооперировали

11.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Майли Сайрус прооперировали
Американская певица Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Об этом сообщает People.

Источник издания уточняет, что хирургическое вмешательство прошло успешно, однако певице придётся перенести ещё несколько операций, после которых ей будет необходимо молчать несколько недель. Из-за этого Сайрус придётся отложить работу над своим альбомом до следующего года.

Напомним, месяц назад Майли Сайрус госпитализировали. В СМИ появилась информация, что американская певица попала в больницу с острым тонзиллитом.

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