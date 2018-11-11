Медведев высказался о новом повышении пенсионного возраста

Масштабные дискуссии, связанные с пенсионной реформой, остаются очень актуальными. Объяснить их просто: россияне не хотят мириться с грядущим повышением пенсионного возраста. Люди опасаются, что из-за преобразований многие из них не доживут до пенсии.

С недавнего времени на просторах интернета появилась информация о том, что одним повышением пенсионного возраста власти не обойдутся. В частности, в новых сведениях буквально утверждалось, что в правительстве разрабатывают варианты по дальнейшему росту этого показателя. Более того, отмечалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал этот вопрос с Кремлем.

В обществе тут же зародились панические настроения. Россияне осознали, что могут оказаться в куда более плачевной ситуации, если пенсионный возраст повысят не на пять, а, скажем, на семь-восемь лет. Люди начали искать официальные сведения, но столкнулись с отсутствием таковых. В основном сообщения пестрили об утвержденной пенсионной реформе, которая предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию с 1 января 2019 года.

Только накануне глава правительства высказался на этот счет. Медведев заверил, что никакого дополнительного повышения пенсионного возраста в России не будет. Он назвал соответствующие сведения слухами и попросил население более внимательно разбираться в источниках информации.

На сегодняшний день можно констатировать, что со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. В конечном итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







