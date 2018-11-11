В Пенсионном фонде разъяснили, кто будет получать повышенную пенсию

Из Пенсионного фонда пришли свежие новости, которые должны порадовать определенную часть пенсионеров. В комментарии фонда содержится информация о тех получателях пенсии, коим в ближайшие месяцы будет начислена прибавка.

В данную группу попадают инвалиды и пенсионеры, у которых есть иждивенцы. То есть если человек сам инвалид или пенсионер, на руках которого есть неработающий ребенок, например, учащийся или студент, то гражданин вправе получать доплаты к пенсионным выплатам.

Нужно помнить о том, что дополнительные деньги выплачиваются непосредственно за иждивенцев, а именно: детей, нетрудоспособных родственников (братьев, сестер), внуков до 18 лет или до 23 лет, если они учащиеся очной формы обучения.

Также в Пенсионном фонде обратились к конкретным данным, из которых можно понять размеры надбавок к пенсии. Сумма зависит от количества людей, находящихся на иждивении пенсионера-инвалида:

1 нетрудоспособный иждивенец - 6643,87 руб.;

2 нетрудоспособных человека на иждивении - 8304,84 руб.;

3 и более лиц на иждивении инвалида - 9965,81 руб.

Чтобы полностью прояснить вопрос о дополнительных выплатах к пенсии следует обратиться в отделение Пенсионного фонда, либо же подать заявление на сайте Госуслуг.

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