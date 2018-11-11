Власти задумались отменить пенсии для работающих пенсионеров

Дискуссии вокруг изменений в пенсионной сфере в последнее время приобретают все чаще массовый характер. Россияне пытаются выяснить подробности грядущих изменений, прекрасно понимая, что власти и дальше будут экономить на них средства.

Разного рода обсуждения пока не приводят в обществе к единому мнению. Люди по-прежнему разбираются во всех нюансах пресловутой пенсионной реформы, которая наделала много шума. Очевидно одно - граждане нашей страны категорически против повышения пенсионного возраста, потому что не верят в обещания со стороны правительства о том, что жизнь пенсионеров после реформы улучшится в разы.

Тем временем, новый информационный повод возник по пенсионной тематике после заявления министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Чиновник не стал исключать, что в будущем такая внушительная категория получателей пенсий, как трудящиеся пенсионеры, будут полностью лишены пенсий.

В этом вопросе власти намерены опираться на советский опыт, когда человека ставили перед нелегким выбором: пенсия или работа. Многие продолжали работать, так как прожить на одну пенсионную выплату - крайне сложно.

Несмотря на то, что официально по этому поводу во властных структурах пока не рассуждают, допускать столь радикальный вариант, как отмена пенсий для работающих пенсионеров, увы, но приходится.

Сегодня работающие пенсионеры остаются в незавидном положении. В частности, они по-прежнему лишены индексации пенсий.

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