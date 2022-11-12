Минцифры хочет вернуть в Россию IT-специалистов

Russf Ноя 12, 2022 Интересное

Максут Шадаев, глава Минцифры, сообщил о том, что в ближайшем будущем планируется разработать особую программу, которая будет способствовать возращению IT-специалистов в Россию. Речь идет о тех сотрудниках, которые покинули страну в целях безопасности. Шадаев отметил, что программа не будет затрагивать экономические условия.

Положения программы будут направлены на обеспечение безопасности IT-специалистов на территории Российской Федерации. По словам министра, программа призвана убедить специалистов, что им нечего бояться в России. Для этого прорабатывается вопрос гарантий от государства.

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