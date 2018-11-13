Путин прояснил судьбу работающих пенсионеров

В последнее время среди россиян участились разговоры о том, что работающих пенсионеров лишат пенсий. Мол, власти страны всерьез рассматривают такой вариант, который будет заложен в пенсионную реформу, наделавшую и без этого много шума.

Официальных сообщений на этот счет со стороны Кремля или правительство долгое время не было. Соответственно, граждане были вынуждены опираться на слухи и предположения отдельных экспертов. Только недавно прояснилось, какое будущее ждет тех пенсионеров, которые продолжают в пожилом возрасте официально трудиться.

Свою позицию по этому вопросу высказал президент Владимир Путин. Он сразу же заострил внимание всех интересующихся на том моменте, что власти страны продолжат целиком и полностью исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Глава государства попросил своих коллег самым внимательным образом отслеживать пенсионные изменения, дабы такая уязвимая прослойка населения, как работающие пенсионеры, не пострадали.

Россиянам больше всего интересно, что будет с пенсиями работающих пенсионеров в обозримом будущем? Действительно ли власти рассматривают вариант по полной отмене пенсий для них? Эти вопросы сейчас актуальны, как никогда. Ответ на них можно проследить в свежем комментарии российского лидера. Путин ясно дал понять, что возвращаться к советскому опыту, когда работающие пенсионеры не имели право получать от государства пенсию, в России не планируется.

Правда, глава государства обошел стороной такой момент, как индексация пенсий у работающих пенсионеров. Ведь она остается в замороженном состоянии с 2016 года и каких-либо прояснений в этом вопросе нет.

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