«Когда тебя отметила Бузова»: Семен Слепаков рассказал о событии, которое перевернуло его жизнь

О невероятном везении рассказал Семен Слепаков. Вчера юморист оказался вместе с Ольгой Бузовой на программе "Где логика" и сфотографировался со звездой, после чего в одночасье стал популярным. Об этом юморист рассказал подписчикам, посвятив знаменательному событию стихотворение.
Вчера сфотографировался с Ольгой Бузовой, и она отметила меня в своем инстаграме. На мой аккаунт немедленно стали подписываться люди. Многие писали: Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю.
***
Я был как говно на раме,
Как автомобиль без кузова
И вот меня в инстаграме
Отметила Ольга Бузова!
***
Помню, как я стеснялся,
Что стану тяжкой обузою
И произнести боялся
Слова «отметь меня, Бузова!»
***
Но я превозмог сомнения,
Решил - помирать, так с музыкой!
Десять секунд унижений,
И вот - я отмечен Бузовой!
***
О том, что я сделал, братцы,
Не сожалею нисколько
Вся жизнь меняется сразу,
Когда вас отметила Ольга.
***
Это как смена формата,
Как тронуть святые мощи,
Как на ладонях стигматы,
Как похвала от тещи,
***
Это как если б Навального
На днюху позвал бы Путин -
Вроде, немного палевно,
Но все же приятно до жути.
***
Директ твой засыпан грудями
Студенток российских ВУЗов,
Вот что бывает с людями
Которых отметила Бузова
***
Домой приезжаешь - жена
Праздничный сделала ужин!
В курсе уже она -
Радость случилась с мужем,
***
Казалось бы, Бузова - баба,
Но ревности нет ни грамма,
Жена понимает - надо
Мужу для инстаграма.
***
Прыгает и хохочет,
Целует в лысое темя,
И даже секса хочет,
Впервые за долгое время.
***
Гаишник остановил,
Но строго сказал напарник:
Петрович, ты че, дебил?
Отметила Бузова парня!
***
И в ресторане «Тануки»
Роллы бесплатно дали,
А раньше за деньги, суки,
Хоть я им кричал, что звезда я.
***
Я благодарен Бузовой,
Но всё-таки таки Ольга - дура,
И у неё ужасные
Прическа, лицо и фигура.
***
За резкость прости меня, Оля,
Хотел лишь привлечь я внимание,
Чтоб быть еще раз отмеченным
В твоем крутом инстаграме,
***
А так ты - красивая баба,
И причесон твой в поряде,
Все это ради хайпа,
Хайпа лишь только ради.
***
(И кстати, ради него же
Вид у тебя как у бл.ди).
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