«Когда тебя отметила Бузова»: Семен Слепаков рассказал о событии, которое перевернуло его жизнь

О невероятном везении рассказал Семен Слепаков. Вчера юморист оказался вместе с Ольгой Бузовой на программе "Где логика" и сфотографировался со звездой, после чего в одночасье стал популярным. Об этом юморист рассказал подписчикам, посвятив знаменательному событию стихотворение.

Вчера сфотографировался с Ольгой Бузовой, и она отметила меня в своем инстаграме. На мой аккаунт немедленно стали подписываться люди. Многие писали: Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю.

***

Я был как говно на раме,

Как автомобиль без кузова

И вот меня в инстаграме

Отметила Ольга Бузова!

***

Помню, как я стеснялся,

Что стану тяжкой обузою

И произнести боялся

Слова «отметь меня, Бузова!»

***

Но я превозмог сомнения,

Решил - помирать, так с музыкой!

Десять секунд унижений,

И вот - я отмечен Бузовой!

***

О том, что я сделал, братцы,

Не сожалею нисколько

Вся жизнь меняется сразу,

Когда вас отметила Ольга.

***

Это как смена формата,

Как тронуть святые мощи,

Как на ладонях стигматы,

Как похвала от тещи,

***

Это как если б Навального

На днюху позвал бы Путин -

Вроде, немного палевно,

Но все же приятно до жути.

***

Директ твой засыпан грудями

Студенток российских ВУЗов,

Вот что бывает с людями

Которых отметила Бузова

***

Домой приезжаешь - жена

Праздничный сделала ужин!

В курсе уже она -

Радость случилась с мужем,

***

Казалось бы, Бузова - баба,

Но ревности нет ни грамма,

Жена понимает - надо

Мужу для инстаграма.

***

Прыгает и хохочет,

Целует в лысое темя,

И даже секса хочет,

Впервые за долгое время.

***

Гаишник остановил,

Но строго сказал напарник:

Петрович, ты че, дебил?

Отметила Бузова парня!

***

И в ресторане «Тануки»

Роллы бесплатно дали,

А раньше за деньги, суки,

Хоть я им кричал, что звезда я.

***

Я благодарен Бузовой,

Но всё-таки таки Ольга - дура,

И у неё ужасные

Прическа, лицо и фигура.

***

За резкость прости меня, Оля,

Хотел лишь привлечь я внимание,

Чтоб быть еще раз отмеченным

В твоем крутом инстаграме,

***

А так ты - красивая баба,

И причесон твой в поряде,

Все это ради хайпа,

Хайпа лишь только ради.

***

(И кстати, ради него же

Вид у тебя как у бл.ди).



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







