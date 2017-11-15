Агутин не хочет жениться на молодой любовнице

82-летний музыкант, который официально был женат пять раз, нашел новую пассию.

Николай Агутин — отец артиста Леонида Агутина, внешне смахивающий на почившего основателя журнала Playboy Хью Хефнера и, видимо, не меньше оного любящий женщин, известен своими многочисленными браками. Официально Николай Петрович был женат пять раз. С матерью Леонида Агутина — Людмилой — он прожил дольше всего — 16 лет.

Суммарно на данный момент у Николая Агутина трое детей — сын и две дочери, два внука и четыре внучки. Три последние жены Николая Петровича были намного младше его: максимум на 50 лет. Как говорится, есть еще порох в пороховницах у любвеобильного дедушки! Сейчас музыкант живет с очередной молодой женщиной по имени Алла. В тусовке поговаривают, что мол не за горами очередная свадьба сластолюбца, но сам Николай не подтверждает эти слухи.

«Хочу ли я жениться? Женитьба — не напасть, как бы женатому не пропасть. Куда мне уже? Нет, со временем начинаешь понимать, к чему это все потом ведет. Иногда — к счастливому совместному проживанию, порой — к большому разочарованию», — рассказал он в интервью «Собеседнику».

Отец артиста также признался, что с ровесницами ему скучно и что сын Леонид ему даже завидует: «Как я у тебя хорошая женщина!» — восхищается родителем младший Агутин.



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