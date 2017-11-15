Панин попытался снять депутатский запрос Поклонской и был изгнан из полиции. Видео

Основанием для иска стала сделанная актером пародия на Николая II, которую он показал в одном из выпусков "Хайповостей".

Актёра Алексея Панина выгнали из ОМВД по Ломоносовскому району за попытку сфотографировать депутатский запрос Натальи Поклонской, требующей привлечь его к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Сотрудник правоохранительных органов настойчиво попросил Панина покинуть кабинет и указал на дверь.

— Вы можете ознакомиться с документом, снимать нельзя, — заявил страж порядка.

Тем не менее Панину удалось запечатлеть шапку документа. Из него следует, что свой депутатский запрос Поклонская составляла лично на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

— В чём меня обвиняет госпожа Поклонская? Почему писать на меня филькину грамоту можно, а сфотографировать заявление нельзя? — возмутился артист.

Напомним, поводом для иска стала пародия на Николая II, которая была продемонстрирована в одном из выпусков шоу "Хайповости". В нём герой Алексея Панина вынужден всячески избегать назойливого внимания со стороны балерины Кшесинской.

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