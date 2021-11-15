Платежная система Visa пересмотрит комиссию за переводы

Russf Ноя 15, 2021 Интересное

Представители платежной системы Visa приняли решение об отмене комиссий за переводы с 1 апреля следующего кода. Нововведение коснется переводов, осуществляемых с карты на карту по номеру телефона. Соответствующее сообщение уже направлено в банки.

Специалисты считают, что при этом может остаться комиссия, которую взимают сами банки за осуществление перевода денежных средств. Участники рынка расценили такой шаг платежной системы как попытку конкурировать с системой быстрых платежей, набирающей популярность.

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