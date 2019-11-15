Режиссер «Джокера» поведал подробности сиквела

15.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Режиссер «Джокера» поведал подробности сиквела
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал о подробностях сиквела фильма.

В интервью изданию Los Angeles Times он сказал, что работа над картиной еще не началась, но сама идея не вызывает у него возражений. Он обратил особое внимание на то, что нельзя просто сделать «сумасшедшее кино о клоуне — принце преступного мира».

«У него должна быть своя резонансная тема, как у первого «Джокера». Думаю, именно поэтому фильм нашел такой широкий отклик. Во многих картинах речь идет об искре, а не о порохе. Если у нас снова так получится, это будет интересно», — отметил Тодд Филлипс.

По его словам, в конечном итоге фильм получится «не о насилии, а о силе доброты и о недостатке эмпатии в мире». Как считает режиссер, этот момент зрители уловили.

«Удивительно, что картина, которая могла спровоцировать беспорядки, привела лишь к тому, что люди начали танцевать на ступеньках», — отметил он.

Ранее актер Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноименном фильме, рассказал о вырезанной из картины сцене, которая ему очень нравилась.

Отметим, фильм «Джокер» вышел в российский прокат в начале октября под слоганом «сделай счастливое лицо». Картина стала самым кассовым фильмом с рейтингом R.

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