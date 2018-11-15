Россиян предупредили, что пенсионный возраст могут повысить еще раз

Среди россиян бытует популярное мнение о том, что власти страны не будут ограничиваться одним повышением пенсионного возраста. Мол, та пенсионная реформа, которая будет запущена со следующего года, принесет множество неприятных сюрпризов для граждан.

Подобные разговоры появились после того, как в прессе стали муссироваться сообщения от имени Дмитрия Медведева. Премьер-министр во время одного из совещаний правительства констатировал, что в рамках пенсионной реформы возможны маневры, что было интерпретировано в качестве возможности вновь поднять возраст выхода на пенсию.

По социальным сетям разлетелась фотография, на которой запечатлен Медведев и имеется следующая подпись: "Не исключено, что пенсионный возраст придется поднимать еще раз".

К обсуждению острой темы подключился блогер Алексей Навальный. В своем twitter-аккаунте он написал: "Это уже называется „правительство России планирует ввести налог на старость“". Комментаторы возмущены. "В скором времени от страны ничего не остается", "Пора бежать". Однако есть и те, кто просит внимательнее относиться к странным скринам: "На фейк повелись?", "В интернет-помойке и не такое можно придумать".

Впрочем, более подробных комментариев со стороны правительства не последовало. Пока можно констатировать, что с 1 января 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин. В конечном итоге этот показатель вырастет на пять лет в ближайшую 10-летку.

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