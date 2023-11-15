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Россияне задолжали по микрокредитам рекордные 350 млрд рублей

Лана Ноя 15, 2023 Экономика

Россияне задолжали по микрокредитам рекордные 350 млрд рублей

Объем микрозаймов вырос за год еще на 18%.

Общий долг россиян по микрокредитам почти достиг 350 миллиардов рублей. Такие данные представила крупнейшая ассоциация участников микрофинансового рынка - СРО «МиР». За последний год объем займов вырос на 18%, а количество клиентов МФО превысило 20 миллионов человек.

В ассоциации отмечают замедление темпов роста портфеля, несмотря на обновление рекордного уровня. Например, во втором квартале динамика составляла 6,4%, в то время как в третьем она снизилась до 5,5%. Этому способствовали ограничения, введенные Центробанком.

В текущем году регулятор ввел макропруденциальные лимиты, касающиеся доли рискованных ссуд в выдачах. С 1 июля также вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа снижено с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех переплат уменьшена до 130%, пишут «Известия».

Отмечается, что россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно, способствуя тем самым росту онлайн-рынка. Большая часть выдач приходится на этот сегмент - 205,2 миллиарда рублей, что на треть превышает прошлогодние показатели.

Крупные участники рынка отмечают еще более стремительный рост выдач - в 1,5–2 раза. Эксперты объясняют увеличение объемов займов попыткой граждан сохранить привычный образ жизни на фоне роста инфляции. Также влияет ужесточение банковского подхода к заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что побуждает россиян искать альтернативные источники финансирования. Однако, по мнению аналитиков, регуляторные ограничения все же могут сдерживать кредитование.

Банк России продолжает ужесточать регулирование, уменьшая макропруденциальные лимиты. В третьем квартале 30% оформленных ссуд должны были приходиться на клиентов с предельной долговой нагрузкой в 80%, а в четвертом квартале - уже 15%.

Ранее сообщалось, что россияне набрали кредитов на более чем 100 триллионов рублей.

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