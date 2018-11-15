В Госдуме разъяснили, как вырастут пенсии в 2019 году

Повышенный интерес к пенсионной тематике, который наблюдается в последнее время среди российских граждан, обусловлен тем обстоятельством, что власти решились на многочисленные изменения в данной сфере. Некоторые из них самым существенным образом скажутся на жизни пожилых россиян. Этим и объясняется подобный интерес.

Важнейшей темой в этом контексте является повышение пенсионных выплат в 2019 году. Об этом уже неоднократно сообщалось, что россияне по-прежнему до конца не понимают некоторых моментов. Чтобы исправить эту ситуацию, несколько дней назад из Госдумы поступили уточняющие данные о том, кому и на сколько в следующем году будут проиндексированы пенсионные выплаты.

Так, с 1 апреля 2019 года на 2,4 процента вырастут социальные пенсии. В последующих годах их рост будет варьироваться: в 2020 году - на 3,9%, а через год - на 2,7 процентных пункта. Вместе с этим в бюджете предусмотрены финансовые ресурсы для ежегодного увеличения размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на одну тысячу рублей.

Отдельно уточняется, что с 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) для определения размера страховой пенсии составит 87,24 рубля, с 1 января 2020 года - 93 рубля, с 1 января 2021 года - 98,86 рубля.

Многие привыкли, что страховые пенсии государство индексирует ежегодно с 1 февраля. Однако 2019 год - особенный год. Ведь с 1 января стартует пенсионная реформа. Точнее - начинаются этапы повышения пенсионного возраста. В связи с этим в 2019 году порядок повышения пенсии несколько изменился. Поясним почему.

С 1 января 2019 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. Это должно позволить приблизиться к ожидаемой прибавке - 1000 рублей в месяц.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







