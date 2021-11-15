Врач-иммунолог рассказал о будущем коронавируса

Russf Ноя 15, 2021 Интересное

По словам специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, ученые на данный момент просчитывают вероятное развитие событий на долгосрочную перспективу. Оценивая коронавирус, они основываются и на том, как повели себя другие вирусы.

В настоящее время эксперты видят три пути развития коронавируса: он может найти нового хозяина, в организме которого будет жить. Также есть вероятность, что он исчезнет, как вирусы SARS и MERS. Худший вариант для человечества — если коронавирус останется его постоянным спутником, как вирус гриппа.

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