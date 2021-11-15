Врач-иммунолог рассказал о будущем коронавируса

По словам специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, ученые на данный момент просчитывают вероятное развитие событий на долгосрочную перспективу. Оценивая коронавирус, они основываются и на том, как повели себя другие вирусы.

В настоящее время эксперты видят три пути развития коронавируса: он может найти нового хозяина, в организме которого будет жить. Также есть вероятность, что он исчезнет, как вирусы SARS и MERS. Худший вариант для человечества — если коронавирус останется его постоянным спутником, как вирус гриппа.

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