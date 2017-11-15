Юлия Савичева после рождения дочери подняла цены на своей выступление

Свое выступление на грузинской свадьбе певица оценила на несколько тымяс евро больше, нежели раньше.

Несмотря на то, что дочери Савичевой – Анне – еще нет и трех месяцев, девочка родилась в конце августа этого года, Юлия уже снова начала выступать. Артистку пригласили исполнить свои песни на грузинскую свадьбу. И пусть это пока не полноценный концерт, ведь в зале было всего двести человек, но певица отработала по полной и выложилась на сто процентов, чем несказанно порадовала собравшихся.

Интересно, что если раньше, до своей беременности, гонорар Юлии за выступление составлял 15 тысяч евро, то теперь артистка просит 20. Впрочем, ничего удивительного, ведь семья Юлии увеличилась, а значит увеличились и расходы.

К слову, Савичева никогда не была избалованной звездой, ее райдер, в отличие от многих исполнителей, не отличается оригинальностью и невыполнимыми запросами.

«Чай, кофе, вода, фрукты и вещи первой необходимости — полотенца, зеркало, гладильная доска, утюг. Также требуются отдельная гримерка как для Юли, так и для ее коллектива. Но самое главное — исправность всей аппаратуры. Звук должен быть четким, сцена — не менее восьми метров в длину», — рассказала «СтарХиту» Ольга, концертный директор Савичевой.

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