Авиакомпания «Якутия» разобрала свои самолеты на запчасти

Russf Ноя 16, 2022 Интересное

2 из четырех самолетов SSJ 100, находящихся в распоряжении авиакомпании, оказались разобранными на запчасти. Сообщается, что решение об этом было принято на основании заключения комиссии, которая посчитала их не подлежащими восстановлению.

Указанные воздушные судна имели неисправные основные агрегаты, которые в настоящее время невозможно заменить из-за введенных против России санкций. Также уточняется, что данные самолеты находятся в лизинге, предоставленном Государственной транспортной лизинговой компанией.

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