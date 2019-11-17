Галкин прокомментировал слухи об отмене своих концертов



Известный российский телеведущий и комик Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором прокомментировал слухи об отмене его концертов.

Телеведущий обратился к журналистам, попросив не распространять «фейковую новость» об отмене его концертов из-за политических шуток.

«Уважаемые журналисты! Вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой и юмором из моего выступления, что мне запрещают концерты, что их отменяют по указке, и так далее… Но это не так», – обращается к подписчикам Галкин.

Галкин заявил, что публикации об отмене выступлений появились после слов Александра Невзорова.

«Все это вышло в СМИ после высказывания Александра Глебовича Невзорова. Я не знаю почему Александр Глебович так сказал, но это не соответствует действительности. Никто мне ничего не отменяет, и все что у меня было запланировано в ближайший год-полтора, все должно состояться. Дай Бог мне здоровья», – продолжает в своем видеообращении известный комик.

Слухи возникли на фоне публикации отрывков с выступления Максима Галкина в Новосибирске, где комик говорил о вопросах цензуры. По словам Галкина, на телевидении постоянно обсуждают события на Украине вместо российской повестки. Так же он сказал, что «советские времена вернулись, в худшем смысле слова», передает «Газета.ру».

Многие журналисты и телеведущие не согласились со словами шоумена. Артем Шейнин сказал, что Максим Галкин комментирует «те части телевидения, в которых он не присутствует», а Владимир Соловьев, заявил, что никогда не сталкивался с цензурой в своей практике, как это и прописано действующим российским законодательством. Соловьев отметил, что в советские времена не было возможности устраивать телевизионные форматы, в которых люди из разных государств и с разными точками зрения дискутировали бы в прямом эфире.



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