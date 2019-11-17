Клип ставшего певцом Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео

17.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Клип ставшего певцом Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube. ВидеоСвыше двух миллионов просмотров на YouTube набрал за два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца".

Видео, которое шоумен представил под псевдонимом Супер Жорик, посвящено Сочи, веселой компании, роскошной девушке и костюмам с леопардовым принтом.

Галустян даже придумал как назвать собственный стиль исполнения — Electro Кавказ, о чем рассказал его коллега по Comedy Club и КВН Гарик Мартиросян.

После выхода клипа многие пользователи сразу стали сравнивать шоумена с Александром Реввой, который тоже не так давно стал певцом.

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