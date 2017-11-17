Людмила Путина сыграла свадьбу с давним знакомым

Будучи супругой президента России Людмила Путина старалась избегать публичности. Особенно это проявилось незадолго до развода. Женщина совершенно выпала из информационного поля и перестала сопровождать мужа на публичных мероприятиях.

Относительно недавно Владимир Путин высказывался на тему своих текущих отношений с экс-супругой. Он подчеркивал, что даже после развода у них сохранились дружеские отношения. Их объединяют совместные дети, а именно взрослые дочери. Хоть они и живут самостоятельно, но время от времени семья собирается в полном сборе. Отдельно Путин отмечал, что Людмила Александровна сегодня полностью довольна своей жизнью.

Тем временем, в интернете на уровне слухов появилась информация о новом замужестве Путиной. Поговаривают, что она сыграла тайную свадьбу с Артуром Очеретным. Первые предположения по этому поводу появились несколько лет назад, когда Артур опубликовал в своем блоге в интернете провокационную запись. Затем, как поясняют осведомленные источники, пару неоднократно замечали вместе. Впрочем, никаких более весомых доказательств не приводилось.

Из неофициальных источников также следует, что Артур Очеретный значительно младше Людмилы Путиной. Будучи с 2015 года в браке с Очеретным она взяла его фамилию.

Согласно данным из открытых источников, познакомились Очеретный и Путина в начале 2000-х годов. Это произошло на одном из крупных мероприятий. На текущий момент известно, что Очеретный возглавляет фонд, который открыла экс-жена действующего президента России.

Если говорить конкретнее, то речь идет о проекте "Центр развития межличностных коммуникаций". Якобы, Людмила Александровна и ее новый супруг занимаются его управлением. Сами они, конечно же, от комментариев отказываются. Правительство каждый год выделяет на работу центра несколько миллионов рублей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







