Повышение пенсий с 1 января обрадует россиян

Российские пенсионеры были неожиданно удивлены известием от властей о том, что на 1 января 2018 года планируется очередная индексация пенсионных выплат. Это известие стало сюрпризом по той причине, что ранее в начале года повышение пенсий всегда проходило 1 февраля.

Сейчас пенсионеры пытаются понять, с чем связан перенос сроков индексации. В большинстве своем люди приходят к выводу, что всему виной президентские выборы. В январе избирательная кампания будет идти полным ходом. Чтобы задобрить столь внушительную прослойку населения России, как пенсионеры, власти и решились на перенос индексации.

Получить с первого января будущего года прибавку к своей пенсии смогут исключительно неработающие пенсионеры. Индексация составит 3,8 процентных пункта. Инфляция по итогам года ожидается на уровне трех процентов. В среднем пенсионеры от этого повышения получат 400 рублей. Конечно же, показатель не является выдающимся. Однако нужно четко понимать, что формирование бюджета и, в том числе социальных расходов, проходит в условиях жесткой экономии.

В целом среди пенсионеров наблюдается положительная реакция на свежее решение властей. Как и прежде, социально незащищенным слоям населения хочется не просто надеяться на поддержку со стороны государства, а чувствовать реальные механизмы улучшения их жизни в финансовом плане. Те обещания, которые ранее давались правительством и президентом по поводу сохранения за собой исполнения социальных обязательств, на данный момент реализуются в полном объеме.

Правда, исключением по-прежнему являются пенсионеры. Данной категории граждан с 2016 года пенсии больше не индексируются. На такой шаг власти пошли в условиях кризиса с целью экономии бюджетных средств. Вместе с работающими пенсионерами недовольство высказывают нынешними реалиями и другие категории нуждающихся граждан. Они сетуют на то, что зачастую цены на востребованные товары и услуги растут куда быстрее, нежели уровень индексации.

Если посмотреть в обозримую перспективу, то можно сделать вывод о том, что пенсии в 2019-м и 2020-м годах будут повышены, опираясь на размер фактической инфляции по итогам предыдущего года.

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