Работающих пенсионеров разочаровало решение властей

К пенсионной тематике сейчас приковано повышенное общественное внимание. Люди, которым полагается пенсия по закону, с приближением 2018 года хотят понять, когда и в каких объемах будет производиться индексация пенсионных выплат.

Длительное время власти держали паузу, воздерживаясь от комментариев на обозримую перспективу. В правительстве честно признавались, что сверстали бюджет в таких пропорциях, что социальная сфера может особенно ни на что не рассчитывать. Пенсионеры тотчас высказали слова возмущения, посетовав на то, что если государство и должно экономить, то точно не на социально незащищенных слоях населения.

Однако негативные возгласы пенсионеров остались без ответа. Власти пошли на такую непопулярную меру, как отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров. Сначала данное решение было временным, но постепенно стало понятно, что в ближайшие годы вряд ли от него откажутся.

Таким образом, на актуальный среди работающих пенсионеров вопрос о том, будет ли индексация их пенсий в следующем году, можно смело ответить отрицательно. Увы, но у государства попросту нет дополнительных бюджетных ресурсов для восстановления в привычной индексации трудящихся пенсионеров.

Однако в 2018 году работающие пенсионеры все-таки смогут рассчитывать на небольшое изменение своих пенсий в сторону повышения. Речь идет об августовском перерасчете, который уже стал традиционным явлением. Размер пенсий у данной категории граждан подрастет в соответствии с их трудовым стажем. Но, следует подчеркнуть, что ни о каком существенном росте пенсионных выплат, в данном случае говорить не приходится.

Говорить о перспективах в разрезе нескольких ближайших лет сегодня проблематично. Ведь нет никаких достоверных прогнозов о том, как будет видоизменяться пенсионная система России. Даже ответственные за это направление чиновники стараются отделываться краткими комментариями, пытаясь не обнадеживать пенсионеров.

В заключении добавим, что свежие комментарии со стороны членов правительства указывают на то, что власти не отказываются от обсуждения вариантов по восстановлению работающих пенсионеров в индексации. Вполне возможно, это произойдет только тогда, когда в бюджете найдут средства на дополнительную поддержку работающих пенсионеров. Пока же эта категория нуждающихся не от хорошей жизни вынуждена продолжать трудиться и получать пенсии без регулярных надбавок.

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