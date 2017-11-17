В Минске не оказалось желающих пойти на концерт Джамалы

17.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Минске не оказалось желающих пойти на концерт Джамалы В Минске концерт украинской певицы Джамалы не вызвал интереса у зрителей, и его пришлось отменить. Об этом сообщает радио "Народная воля".

По словам организаторов, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене в 53 белорусских рубля (около 1600 российских рублей).

"Для нас это неожиданность, но не сенсация. Джамала не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы", — заявили в администрации концертной площадки. Отмечается, что срыв концерта никак не связан с политикой.

Зрители, купившие билеты, могут получить деньги обратно, сообщают организаторы

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