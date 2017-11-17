Волочкова устроила скандал во время съемок телешоу

17.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Волочкова устроила скандал во время съемок телешоу Анастасия Волочкова закатила скандал на съёмках шоу, которое было посвящено скандальным секс-фото звезды, попавшим в Интернет. Перед началом записи артистка узнала, что в качестве эксперта был приглашён экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

Как передаёт Super, балерина тут же закатила скандал, а Солнцеву пришлось покинуть студию.

Напомним, конфликт между балериной и шоуменом произошёл ещё осенью. Солнцев предложил Волочковой услуги своего пластического хирурга, чтобы "освежить лицо", а она в ответ посоветовала ему пришить на лоб пенис.

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