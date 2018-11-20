Пособие по беременности с 1 января превысит 300 тысяч рублей

20.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Фонде социального страхования РФ (ФСС) подтвердили информацию о том, что с 1 января следующего года пособие, которое выплачивается в связи с беременностью, превысит порог в 300 тысяч рублей. Данное известие должно обрадовать будущих мам.

Пособие по беременности с 1 января превысит 300 тысяч рублей

Согласно самым свежим выкладкам, в 2019 году будут увеличены пособия как по беременности, так и по родам. В настоящее время эта сумма составляет 282 тысячи рублей, тогда как с 1 января будущего года этот показатель достигнет отметки в 301 тысячу рублей.

В ФСС объяснили, что для расчета размера пособия учитывается заработная плата за два предыдущих года, но эта величина не должна быть выше предельной базы. Предельные базы за 2017 и 2018 годы равны 755 тысячам и 815 тысячам рублей соответственно. Благодаря этому возможно увеличить пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Отмечается, что в следующем году оно вырастет на 2 000 рублей - до 26 000.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что до 4512 рублей увеличится минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Данная выплата исчисляется, исходя из МРОТ - с нового года минимальный размер оплаты труда будет составлять 11 280 рублей.

Основная часть выплат для новоиспеченных матерей имеет непосредственную привязку к минимальному размеру оплаты труда. Обрадуем будущих родителей: не так давно со стороны главы РФ поступило предложение уже с 1 января 2018 года уровень МРОТ довести до суммы, выражающей прожиточный минимум в территориальных субъектах страны. С 1 января 2019 года суммы этих показателей вполне могут сравняться.

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