Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой

Они уже были супругами в середине 90-ых, теперь снова полюбили друг друга и вступили в брак.

Российский музыкальный продюсер, создатель и бессменный идейный вдохновитель группы "На-На" Бари Алибасов снова связал себя узами брака. Его избранницей стала советская, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Что интересно, оба уже были женаты не раз и даже друг на друге - хоть и неофициально.

80-летняя актриса и 71-летний продюсер расписались в Кутузовском отделе столичного ЗАГСа, пишет "Вечерняя Москвы".

"Во время церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами", - говорится в публикации.

Также сообщается, что молодожены уверенно поставили свои подписи в брачном листе.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состояли в так называемом фактическом браке в течение трех лет, после начавшегося в 1995 году романа. Брак распался, однако, как сообщают светские таблоиды, экс-супруги сохранили теплые воспоминания о семейной жизни. Теперь же чувства вспыхнули вновь, влюбленные решили исправить прежнюю ошибку и пожинились снова.

Первым мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной стал актер Вячеслав Воронин, затем актриса вышла за писателя, режиссера и сценариста Василия Шукшина. Третьим законным супругом стал кинооператор Михаил Агранович, четвертым - польский художник Марек Межеевский.

Алибасов в официальных браках состоял, по имеющимся данным, пять раз. Также жил в гражданском браке с Еленой Уронич, от этого союза есть сын — Бари Бариевич Алибасов. СМИ также сообщали о тайной женитьбе на актрисе Виктории Максимовой, та родила сына.



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