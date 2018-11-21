Написавшая Путину письмо девочка покончила с собой

В Смоленской области произошла страшная трагедия - покончила с собой 14-летняя девочка. Она стала известна в России после того, как написала письмо на имя президента Владимира Путина, в котором пожаловалась на низкую заработную плату своей мамы.

ЧП произошло в городе Сафоново, что в Смоленской области. Девочка решила свести счеты с жизнью, а перед этим успела пожаловаться на проблемы в семье. В частности, в своем письме на имя главы государства она раскрыла материальные трудности из-за скромной зарплаты мамы. Женщина работает санитаркой в местной больнице. Вместе с этим девочка рассказала Путину о делах в школе и учителях.

На сегодняшний день неизвестно, прочел ли Владимир Путин письмо девочки. Отмечается лишь, что мать девочки отчитали на работе из-за поступка ее дочери.

Отмечается, что в школе девочку травили сверстники из-за плохого зрения. Она даже имела группу инвалидность в связи с заболеванием. Одноклассники дразнили ее "циклопом".

Ее странице в соцсети незадолго до гибели была наполнена депрессивными статусами: "Почему вы все такие злые?", "Кому я нужна?", "никому не нужен мой свет и мои чувства", называла людей монстрами.

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