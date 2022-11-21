Специалисты сообщают о новом росте заболеваемости коронавирусом

Russf Ноя 21, 2022 Интересное

Специалисты Роспотребнадзора сообщают о том, что на территории Российской Федерации имеет место рост количества случаев заболевания коронавирусом. Повышение показателей зафиксировано в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Московской области.

В частности, в столице прирост новых случаев заболевания составляет 30,9%. В Подмосковье количество новых заболевших коронавирусом увеличилось на 4,3%. Также отмечается, что растет число больных с пневмонией. Специалисты уточняют, что за месяц этот показатель увеличился с 1,9% до 2,9%.

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