Специалисты сообщают о новом росте заболеваемости коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора сообщают о том, что на территории Российской Федерации имеет место рост количества случаев заболевания коронавирусом. Повышение показателей зафиксировано в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Московской области.

В частности, в столице прирост новых случаев заболевания составляет 30,9%. В Подмосковье количество новых заболевших коронавирусом увеличилось на 4,3%. Также отмечается, что растет число больных с пневмонией. Специалисты уточняют, что за месяц этот показатель увеличился с 1,9% до 2,9%.

Rusfact.com